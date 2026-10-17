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Düzce'de seyir halindeki otomobil motor alevleriyle kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde seyir halindeyken motorundan alev çıkan 34 FS 1186 plakalı otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 22:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de seyir halindeki otomobil motor alevleriyle kullanılamaz hale geldi

Düzce'de otomobil motor yangını büyük hasara yol açtı

Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyü yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, aracın kısa sürede alev topuna dönüşmesine neden oldu. Sürücü Cengiz B. idaresindeki araç, alevlerin hızla büyümesiyle kontrol edilemez bir hale geldi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; çevredeki başka bir araca ya da yapılara sıçrama riski önlendi.

araçta meydana gelen hasar:

Yangın sırasında çıkan yoğun alevler otomobili tamamen sardı ve araç kullanılamaz hale geldi. Söz konusu aracın plakasının 34 FS 1186 olduğu, yangının motor kısmında başladığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için araç bakımının önemine dikkat çekerek, sürücüleri düzenli kontroller ve bakım yapmaları konusunda uyardı.

DÜZCE’DE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN ALEV ALAN OTOMOBİL, KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ....

DÜZCE’DE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN ALEV ALAN OTOMOBİL, KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN ARAÇ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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