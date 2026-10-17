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Yaya geçidinde çarpışma Edirne'de güvenlik kamerasına yansıdı

Edirne Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı; sürücüler savruldu, E.Z. yaralandı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yaya geçidinde çarpışma Edirne'de güvenlik kamerasına yansıdı

Olayın gelişimi:

Edirne Atatürk Bulvarı üzerinde, Ayşekadın Karakol Durağı yakınlarında iki motosikletin yaya geçidinde çarpışması sonucu kaza meydana geldi. İddiaya göre, kurye motosikleti olarak bilinen 22 AFS 961 plakalı aracı B.K. yönetirken, 54 ARG 679 plakalı motosikleti E.Z. kullanıyordu. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savruldu.

Görüntüler ve konum:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki motosikletin yaya geçidinde çarpıştığı ve sürücülerin savrulma anı net biçimde görülüyor. Olayın meydana geldiği nokta, Atatürk Bulvarı üzerinde yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bir güzergah olarak biliniyor.

Müdahale ve işlemler:

Kazada yaralanan E.Z. için olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; E.Z. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü B.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yetkililer, kaza görüntülerinin incelemeye alındığını bildirdi.

EDİRNE’DE YAYA GEÇİDİNDE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI....

EDİRNE’DE YAYA GEÇİDİNDE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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