Beyşehir'de apartmandan düşen alzaymır hastası hastanede tedavi altında

Olayın detayları:

Konya'nın Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda, apartmanın ikinci katından zemine düşme olayı meydana geldi. Olayda yaralanan kişinin 68 yaşındaki alzaymır hastası G.T. olduğu bildirildi.

Yüksekten düşme ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde G.T.'ye ilk müdahaleyi yaparak durumu stabilize etti.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı kadın, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Yetkililer, alzaymır gibi zihinsel bakıma muhtaç hastaların yaşam alanlarında alınabilecek önlemlere dikkat çekerek, benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmaların önemine işaret etti.

YARALI KADIN, AMBULANSLA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.