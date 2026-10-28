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Beytüşşebap'ta öğrencilerin 29 ekim temalı eserleri ilgi gördü

Beytüşşebap'ta 29 ekim etkinlikleri kapsamında açılan resim ve fotoğraf sergisinde öğrencilerin eserleri sergilendi, dereceye girenlere ödül verildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:29

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Beytüşşebap'ta öğrencilerin 29 ekim temalı eserleri ilgi gördü

29 ekim etkinlikleri ve sergi açılışı:

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde açılan sergi, ilçe sakinleri ve protokolün yoğun ilgisini çekti.

öğrencilerin eserleri ve katılım:

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergide 1 yıl boyunca öğrencilerin hazırladığı resim ve fotoğraflar yer aldı. Farklı konularda hazırlanan eserler, ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi ve halktan olumlu tepkiler aldı.

protokol ziyareti ve ödül töreni:

Etkinliğe Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Belediye Başkanı Kamil Durumuş, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Alay Komutanı Albay Murat Kızıltan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri sergiyi gezdikten sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Öğrencilerden Arin Cin etkinlikle ilgili, "Burası çok güzel, bizi çok güzel karşıladılar. 29 Ekim kutlamalarını yaşıyoruz. Resim yaptık, resimlerimize tek tek baktılar. Öğrencilerin hepsi çok güzel yaptı. Çok eğlendik" dedi.

Beyza Acar ise, "Gençlik Merkezi’ne her gün geliyorum. Bugün sergi açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri var. Güzel geçiyor, burada olmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

KAYMAKAM MUHAMMED EMİN TUTAL SERGİYİ GEZDİ

KAYMAKAM MUHAMMED EMİN TUTAL SERGİYİ GEZDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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