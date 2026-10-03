İletişim fakültesinde 2026-2027 dönemi için oryantasyon programı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde oryantasyon programı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, yeni öğrencilerin üniversite ve fakülte yaşamına uyumunu kolaylaştırmak amacıyla 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış ve Oryantasyon Programı düzenledi. Etkinlik, öğrenciler, akademik kadro ve davetlilerin katılımıyla İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi.

açılış konuşmaları:

Program, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Taşcıoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler için fırsatlar barındırdığını vurgulayarak başarı dileklerini iletti. Ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu kürsüye gelerek üniversite eğitiminin akademik, kişisel ve mesleki gelişimdeki rolüne değindi ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

ilk ders ve program akışı:

Oryantasyon kapsamında AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat tarafından öğrenciler için hazırlanan ilk dersin konusu "Terörsüz Türkiye" oldu. Fırat, ders sırasında öğrencilerin sorularını yanıtladı ve konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Resmî bölümlerin ardından program, ikramın sunulmasıyla devam etti. Etkinlikte ayrıca yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen fakülte gezisi yapıldı; öğrenciler fakültenin akademik birimleri ve fiziki imkânları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Programa öğrencilerin yanı sıra İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu ile öğretim üyeleri de katıldı. Oryantasyon, öğrencilerin hem kurumla hem de akademik kadroyla tanışmasını sağlayan kapsamlı bir başlangıç olarak değerlendirildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE, YENİ ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTE YAŞAMINA UYUM SAĞLAMALARINA KATKI SUNMAK AMACIYLA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ VE ORYANTASYON PROGRAMI AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ABDURRAHİM FIRAT VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU'NUN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ.