Pazaryeri kısa sürede göle döndü: Mahmutlar Cumartesi Pazarı'nda rögarlar tıkandı

Olayın gelişimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Mahmutlar Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda hayatı olumsuz etkiledi. Pazarın eğimli bölümünden gelen yağmur suları, beraberinde getirdiği kağıt, poşet ve sebze atıklarını sürükleyerek rögarların bulunduğu noktada biriktirdi.

Rögarların kısa sürede tıkanmasıyla pazar alanında su seviyesi hızla yükseldi. Tezgahlarını sabah erken saatlerde kuran pazarcı esnafı ürünlerini ve tezgahlarını sudan korumaya çalıştı, bazı bölümler adeta su altında kaldı. Pazara gelen vatandaşlar da yağış ve su birikintileri nedeniyle güçlük yaşadı.

Pazarcıların müdahalesi ve tepkileri

Pazarcılar tıkanan rögarları açmak için kendi çabalarıyla müdahale etti. Pazarcı esnafı Celal Yaşar (52), pazarın eğimli olması nedeniyle suyun belirli bir noktada toplandığını, atıkların rögarı çok çabuk kapattığını söyledi. Yaşar, 'Önce yukarıdan su gelmeye başladı. Pazarın eğimli olduğu nokta burada olduğu için üzerindeki kağıtlar, poşetler, sebze parçaları ve ne varsa buraya geldi. Rögar yeterli olmadığı için çok çabuk orayı kapattı' diye konuştu.

Yaşar, su baskını sırasında birçok kişinin ayakkabı ve üstlerinin ıslandığını, pazarcıların yağmur bitene kadar bölgeyi korumaya çalıştığını aktardı. Tıkanan bölümü açmak için pazarcıların kendi imkanlarıyla çalıştığını ve Belediye Çözüm Masası'na yaptıkları çağrıya yanıt alamadıklarını belirtti: 'Yağmurdan sonra pazarcı arkadaşlar gittiler, soyunarak, yarı şortla falan orayı aşmaya çalıştılar. En son açıldı. Belediye Çözüm Masası'nı aradık ancak herhangi bir cevap alamadık.'

İlerleyen saatlerdeki durum

Kısa sürede etkisini gösteren sağanak, öğle saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı. Pazarcılar kendi imkanlarıyla tıkanıklığı giderdiklerini, oluşan zarar ve aksaklıkları toparlamaya çalıştıklarını ifade etti. Olay, altyapı yetersizliği ve yağış anında biriken atıkların rögarları kapatmasıyla yaşanan bir altyapı sorunu olarak öne çıktı.

Belediye yetkililerinden olayla ilgili resmi bir açıklama veya müdahale bilgisi henüz paylaşılmadı ve pazarcıların aktardığına göre yerel çözüm çağrılarına ilk anda yanıt verilmedi. Vatandaşlar ve esnaf, benzer baskınların önlenmesi için daha sık temizlik ve yetersiz noktaların güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

PAZARA ALIŞVERİŞ İÇİN GELEN VATANDAŞLAR DA YAĞIŞ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI. PAZARCILAR TIKANAN RÖGARLARI KENDİ İMKANLARIYLA AÇMAYA ÇALIŞTI.