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bilaluşağı yolunda pikap ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesi Bilaluşağı köy yolunda inşaat işçilerini taşıyan pikap ile otomobil çarpıştı; 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

bilaluşağı yolunda pikap ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 ağır yaralı

kaza ayrıntıları:

Elazığ'ın Baskil ilçesi Bilaluşağı köy yolunda meydana gelen kazada, inşaat işçilerini taşıyan bir pikap ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

müdahale ve taşınma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

adli işlemler ve soruşturma:

Hayatını kaybeden şahıslar, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

PİKAP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 4 KİŞİ DE AĞIR...

PİKAP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 4 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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