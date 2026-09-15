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fotoğraf makinesine saklanan uyuşturucu iki kişinin gözaltına alınmasına yol açtı

Kastamonu'da operasyonda araçta arama yapan polis, fotoğraf makinesine saklanmış bir miktar sentetik kannabinoidi ele geçirerek iki şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

fotoğraf makinesine saklanan uyuşturucu iki kişinin gözaltına alınmasına yol açtı

fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

arama sırasında bulunan maddeler:

Bir araçta yapılan incelemede polis ekipleri, fotoğraf makinesinin içine zulalanmış vaziyette bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirdi. Maddelerin miktarına ilişkin kaynak metinde detay paylaşılmadı.

gözaltı ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KASTAMONU&#039;DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA FOTOĞRAF MAKİNESİNİN İÇİNE...

KASTAMONU'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA FOTOĞRAF MAKİNESİNİN İÇİNE ZULALADIKLARI UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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