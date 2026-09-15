Dolar 48,6349 +0,02%
Euro 56,1546 +0,03%
Bist 13.973,50 -1,84%
Altın Gram 6.746,67 -0,85%
EUR/USD 1,1541 -0,14%
Brent Petrol 102,14 +1,14%
--°

Gökmeydan'da caddeyi daraltan park: iki tır yan yana kaldı

Eskişehir Odunpazarı Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi'nde iddiaya göre yan yana park eden iki tır, caddeyi daraltarak sürücüleri zorladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gökmeydan'da caddeyi daraltan park: iki tır yan yana kaldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerine iddiaya göre park edilmiş halde duran 2 tır, caddeyi daraltarak mahalle trafiğini olumsuz etkiledi.

olayın yaşandığı nokta:

Cadde üzerinde yan yana park edilen araçlar nedeniyle caddeyi kullanan sürücüler, tırların yolu daraltması sebebiyle bölgeden geçmekte güçlük çekti.

sürücülerin yaşadığı zorluklar:

Daralan yol nedeniyle sürücüler bölgeden geçmekte güçlük çekti; sonuçta mahalle trafiği kilitlendi ve sürücülere zor anlar yaşandı.

PARK

PARK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması: 3 kişi yaralandı
images

Çağlayan'da adliye önünde arbede: operasyona tepki gösterenler gözaltına alındı
images

Adana'da minibüsün çarptığı 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda, sürücü teslim oldu
images

Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akyaka'da kaymakam Demirtaş ilk ders zilini çaldı ve öğrencilere başarı diledi

Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

Akyaka zeytinliğinde evlere yaklaşan ot yangını kontrol altına alındı

Niğde'de 60 yaş üstü için tazelenme üniversitesi dönemi başlıyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi