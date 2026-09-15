Gökmeydan'da caddeyi daraltan park: iki tır yan yana kaldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerine iddiaya göre park edilmiş halde duran 2 tır, caddeyi daraltarak mahalle trafiğini olumsuz etkiledi.
olayın yaşandığı nokta:
Cadde üzerinde yan yana park edilen araçlar nedeniyle caddeyi kullanan sürücüler, tırların yolu daraltması sebebiyle bölgeden geçmekte güçlük çekti.
sürücülerin yaşadığı zorluklar:
Daralan yol nedeniyle sürücüler bölgeden geçmekte güçlük çekti; sonuçta mahalle trafiği kilitlendi ve sürücülere zor anlar yaşandı.
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