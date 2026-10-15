Bilecik emniyetinde operasyonel süreçler yerinde değerlendirildi

Operasyonel denetimlerin kapsamı:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, il emniyet müdürlüğünde operasyonel faaliyet yürüten birimlerde inceleme ve denetimlerde bulundu. Gerçekleştirilen faaliyetler ve operasyonel süreçler hakkında birimlerden ayrıntılı brifing aldı.

Birimlerden alınan brifingler:

Çağlar, yürütülen çalışmaların işleyişini yerinde dinledi ve uygulama süreçleri ile sahadaki koordinasyonu değerlendirdi. Brifinglerde operasyonel hazırlık, görev dağılımı ve iletişim süreçleri gibi temel unsurlar ele alındı.

Gelecek planlama ve güvenlik vurgusu:

İl Emniyet Müdürü, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaları gözden geçirerek birimlere yönlendirmelerde bulundu. Çağlar, "İlimizin huzur ve güvenliğini güçlendirmek için suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan incelemelerin amacı, operasyonel etkinliği artırmak ve toplum güvenliğini sağlamak olarak belirtildi. Denetimler sonucunda tespit edilen hususlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin uygulanacağı kaydedildi.

BİLECİK EMNİYETİNDE OPERASYONEL BİRİMLERDE İNCELEME