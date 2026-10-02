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Bilecik otogarında tuvalet çilesi: yolcular ve esnaf çözüm bekliyor

Bilecik şehirlerarası otogarında tavan çökmesi sonrası tuvaletlerde kapı, kilit ve temizlik sorunları sürüyor; yolcular ve esnaf sorunun çözülmesini istiyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik otogarında tuvalet çilesi: yolcular ve esnaf çözüm bekliyor

Bilecik otogarında hizmet zafiyeti yolcuları zorluyor:

Bilecik şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 2017 yılında 12 milyon harcanarak yapılan Şehirlerarası Otobüs Terminali, kısa süre önce tavan çökmesi ve akma sorunlarının ardından şimdi de tuvaletler nedeniyle eleştiriliyor. Terminali kullanan yolcular ile çevredeki esnaf, mevcut eksikliklerin mola verenleri zorladığını belirtiyor.

tuvaletlerdeki eksiklikler:

Terminal içinde hem kadın hem de erkek bölümünde yaşanan problemlerin başında kapı ve kilit arızaları geliyor. Kadınlar tuvaletinin bir bölümünde kabin kapılarının kapanmaması ve kilitlenmemesi nedeniyle alanlar şeritle kapatılarak kullanım dışı bırakıldı. Erkekler bölümünde de benzer kapı problemleri kullanım zorluklarına yol açıyor. Kullanımdaki kısıtlamalar ve temizlik yetersizlikleri, özellikle uzun yolculuklarda mola verenlerin mağduriyetini artırıyor.

esnaf ve yolcuların talepleri:

Terminaldeki tuvaletler belediye tarafından işletiliyor; bu nedenle kullanıcılar Bilecik Belediyesinden acil bakım, onarım ve düzenli temizlik bekliyor. Esnaf da eksik işleyen altyapının müşteri akışını ve işlerini olumsuz etkilediğini, sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca 2017'den bu yana otogarda birçok dükkanın alıcı bulamadığı, yalnızca birkaç firma ve esnafın hizmet verdiği ifade ediliyor.

Genel tablo, terminalde hem yapısal hem işletme kaynaklı aksaklıkların iç içe geçtiğini gösteriyor; yolcuların temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde temizlik ve işleyen tesisler sağlanana dek şikayetlerin devam etmesi bekleniyor. Yetkililerden yapılan onarım ve bakım çalışmalarının hızlandırılması talep ediliyor.

BİLECİK&#039;TE MOLA VEREN YOLCULAR KARŞILAŞTIKLARI DURUM KARŞISINDA &#039;PES&#039; DEDİLER

BİLECİK'TE MOLA VEREN YOLCULAR KARŞILAŞTIKLARI DURUM KARŞISINDA 'PES' DEDİLER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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