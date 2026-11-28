Bozüyük'te taşkın kontrol tesisleri incelendi

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürü Mustafa Şimşek, Baharözü Mahallesi ve Kovalıca köyünde bulunan taşkın kontrol tesislerini yerinde inceledi. İncelemelerde tesislerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

incelemenin kapsamı ve değerlendirmeler:

Yetkililer, saha gezisi sırasında tesislerin genel işleyişi ve bakım programları hakkında bilgi aldı. Yapılan değerlendirmede, mevcut önlemlerin korunması ve takip edilmesinin önemi vurgulandı; gerekli görülen hususların ilgili kurumlarla paylaşılacağı belirtildi.

Kaymakam Helvacı, inceleme sırasında şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için taşkın kontrol tesislerinin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor."

güvenlik vurgusu ve iş birliği:

Helvacı, ilçedeki altyapı çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü de ifade ederek, "İlçemizdeki altyapı çalışmalarını ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz" dedi. Bu açıklama, yerel yönetim ile DSİ arasındaki eşgüdümün sürdürüleceğine işaret etti.

Yetkililer, takip ve bakım çalışmalarının devam edeceğini bildirirken, vatandaşların uyarılara dikkat etmesinin önemli olduğunu belirtti.

BİLECİK’TE TAŞKIN KONTROL TESİSLERİ İNCELENDİ