Bilecik’te sıcak asfalt çalışması sahada başladı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz ve Küçüksusuz köylerinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 30 milyon TL tutarındaki sıcak asfalt çalışması resmen başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Faik Oktay Sözer, yetkililerden bilgi aldı ve saha uygulamalarını takip etti.

çalışmanın teknik ayrıntıları:

2026 yılı sıcak asfalt ve KÖYDES kapsamında yürütülen proje ile öncelikle 3,5 kilometre uzunluğundaki yolun sıcak asfaltla kaplanması planlanıyor. Asfalt kaplaması 6 metre genişliğinde ve 8 santimetre kalınlığında yapılacak olup, iş kapsamında kullanılacak asfalt miktarı 4 bin 375 ton olarak öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki grup köy yolunun toplam 6 kilometrelik kesiminin sıcak asfaltla kaplanması hedefleniyor.

yerel denetim ve beklenen etkiler:

İncelemeler sırasında Vali Sözer, bölge sakini Ali Amca ile birlikte finişerin başına geçerek sıcak asfalt dökümüne katıldı. Çalışmalara Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz de eşlik etti.

Bilecik genelinde 2026 yılı içinde toplam 79 kilometre köy yolunun sıcak asfaltla buluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Vali Sözer, çalışmalarda görev alan ekiplere kolaylıklar dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaların köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum".

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımda konfor ve güvenliğin artması, taşıma ve günlük yaşam koşullarında iyileşme sağlanması bekleniyor.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER(SOLDA), ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI. İNCELEMELER SIRASINDA VALİ SÖZER, ALİ AMCA İLE BİRLİKTE FİNİŞERİN BAŞINA GEÇEREK SICAK ASFALT DÖKÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.