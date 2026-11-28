FetalSegNet ile ultrason görüntüleri yapay zekâyla analiz ediliyor:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Dandıl ve Bursa Şehir Hastanesi araştırmacıları iş birliğiyle geliştirdiği FetalSegNet adlı özgün derin öğrenme modeli, gebelik dönemine ait ultrason görüntülerinin otomatik analizine yönelik önemli bir adım olarak sunuldu. Çalışma, Q1 kategorisindeki Diagnostics (2026) dergisinde yayımlandı ve literatürde uygulamaya dönük bir örnek teşkil ediyor.

Araştırmanın yöntemi ve bulgular:

Çalışmada, 217 hastadan elde edilen toplam 3.321 ultrason görüntüsü kullanıldı. Uzman hekimlerin gözetiminde hazırlanan veri seti üzerinde dört farklı hibrit derin öğrenme mimarisi değerlendirildi; en başarılı model, anne karnındaki bebeğin vücut bütünlüğünün yanı sıra baş, kol, bacak ve kalp gibi sub-anatomik yapıları otomatik olarak belirlemede %92,32 Dice benzerlik skoru elde etti. Ayrıca araştırmada, modelin karar verme süreçlerinin anlaşılmasını sağlamak amacıyla açıklanabilir yapay zekâ yöntemleri de uygulandı ve modelin hangi görüntüsel özelliklere dayandığı incelendi.

Klinik uygulama potansiyeli ve toplumsal etkiler:

Araştırma, gebe takiplerinde anatomik değerlendirmelerin doğruluğunu ve tutarlılığını artırma potansiyeli taşıyor. Dandıl, geliştirilen yapay zekâ modelinin hekimlerin klinik değerlendirme süreçlerini destekleyebileceğini; ultrason analizlerinde kişiye bağlı değerlendirme farklılıklarını azaltarak daha standart yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı. Modelin ileri klinik çalışmalarla doğrulanması hâlinde, uzman hekimlerin iş yükünü azaltma, sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğini güçlendirme ve anne-bebek sağlığının korunmasına yönelik geniş toplumsal faydalar üretebileceği belirtildi.

Bu çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin yapay zekâ, sağlık teknolojileri ve biyomedikal görüntüleme alanlarındaki uygulamaya dönük araştırma kapasitesinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, üniversite ve sağlık kuruluşları arasındaki bilimsel iş birliğinin klinik uygulamalara taşınmasına zemin hazırladığına dikkat çekiliyor.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. EMRE DANDIL, Q1 KATEGORİSİNDE BULUNAN DİAGNOSTİCS (2026) DERGİSİNDE YAYIMLANAN 'FETALSEGNET: AUTOMATİC SEGMENTATİON OF THE FETUS AND SUB-ANATOMİCAL STRUCTURES İN PRENATAL ULTRASOUND IMAGES USİNG HYBRİD DEEP LEARNİNG MODELS' BAŞLIKLI ÇALIŞMASI İLE ÖNEMLİ BİR AKADEMİK BAŞARIYA İMZA ATTIĞINI SÖYLEDİ.