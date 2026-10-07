Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne 9 sınıflık yeni yabancı diller binası

yeni bina ve kapasite:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde Yabancı Diller Yüksekokulu için inşa edilen yeni bina tamamlandı. Yapı toplam 1.031 metrekare kapalı alandan oluşuyor ve eğitim faaliyetlerinin artışına yanıt verecek şekilde planlandı. Yeni binada 9 sınıf ve 14 personel odası bulunurken, öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla 275 metrekare açık alan ile 50 metrekare ortak kullanım alanı da yer alıyor.

erişilebilirlik ve teknolojik donanım:

Projede erişilebilirlik öncelikli ele alındı; engelli öğrencilerin güvenli ve rahat ulaşımını sağlamak amacıyla kampüs içinde erişilebilir yürüyüş yolu oluşturuldu. Yeni bina aynı zamanda akıllı bina anlayışıyla donatıldı; otomasyonlu ısıtma sistemi, merkezi kontrol üniteleri, akıllı termostatlar ve hassas sensörlerle yönetilen altyapı sayesinde ısıtma ihtiyaç doğrultusunda kontrol edilerek enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin eğitim-öğretim altyapısına yönelik yatırımlarının önemine değinerek, Üniversitemizin eğitim-öğretim altyapısını güçlendirmeye, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş eğitim alanlarını artırmaya ve kampüs imkânlarımızı sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim imkânlarına kavuşmasını sağlamak, akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz her yatırımı Üniversitemizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yeni binasının Üniversitemize, öğrencilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor; eğitim altyapımızı daha da güçlendirecek yeni yatırımları Üniversitemize kazandırmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum

BŞEÜ’DE YENİ EĞİTİM BİNASI HİZMETE GİRDİ