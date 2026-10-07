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Çayırova'da amatör kulüpler yeni sezona tesis yatırımlarıyla başladı

Çayırova'da düzenlenen törenle amatör kulüpler yeni sezona başladı; belediye desteğiyle 7 yılda 30 bin çocuğa spor imkânı sağlandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çayırova'da amatör kulüpler yeni sezona tesis yatırımlarıyla başladı

Çayırova'da amatör kulüpler sezon açılışını gerçekleştirdi

Çayırova Kulüpler Birliği'nin düzenlediği programla ilçedeki amatör spor kulüpleri yeni sezona Şekerpınar Stadyumu'nda resmen başladı. Törene Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen, kulüp yöneticileri, sporcular ile aileleri katıldı.

Belediyenin altyapı yatırımları:

Başkan Bünyamin Çiftçi, göreve geldikleri 2019'dan bu yana çocuk ve gençlerin spor yapabilmesi için altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini belirtti. Çiftçi, son 7 yılda çok sayıda tesis kazandırdıklarını, yaklaşık 15 halı sahanın hizmete sunulduğunu ve parklarda spor alanları ile yürüyüş güzergahları oluşturulduğunu açıkladı.

Çiftçi, geçtiğimiz haftalarda açılan kapalı spor salonunda 9 branşta antrenman yapılabildiğini ve ilçede bir spor lisesi yapımının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Sezon beklentileri ve programın sonu:

Amatör kulüplere olan desteğin süreceğini vurgulayan Çiftçi, "Hepimiz sizlerin daha güzel bir geleceğe sahip olmanız için gayret ediyoruz. 7 yıldır Çayırova’mızda 30 bin çocuğumuza spor yaptırdık ve amatör spor kulüplerimizin bu çalışmalarını çok önemsiyoruz. Sizlere sakatlıksız, güzel bir sezon diliyorum" dedi.

Program, günün anısına yapılan hediye takdiminin ardından gerçekleştirilen başlama vuruşuyla sona erdi.

ÇAYIROVA KULÜPLER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMLA İLÇEDEKİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN YENİ...

ÇAYIROVA KULÜPLER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMLA İLÇEDEKİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN YENİ SEZONU AÇILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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