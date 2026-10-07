Dolar 49,1925 +0,04%
Euro 54,9859 -0,65%
Bist 12.104,96 -2,18%
Altın Gram 6.561,48 -0,92%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,28 +0,70%
--°

Düzce il encümeninden köyleri doğrudan ilgilendiren 13 karar

Düzce İl Özel İdaresi encümen toplantısında, Genel Sekreter Nuri Çelik başkanlığında 13 madde görüşülüp karara bağlandı; kararlar köy çalışmalarını kapsıyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce il encümeninden köyleri doğrudan ilgilendiren 13 karar

düzce il özel idaresi encümen toplantısı

Düzce İl Özel İdaresi il encümen toplantısı Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Genel Sekreter Nuri Çelik başkanlık etti ve encümen üyeleri hazır bulundu. Gündemde yer alan maddeler sıra ile ele alınarak değerlendirildi.

gündemde neler vardı:

Toplantıda toplam 13 madde görüşüldü. Her bir madde, İl Özel İdaresi'nin görev ve sorumluluk alanına giren konuları içeriyordu ve üyeler tarafından detaylı olarak incelendi.

alınan kararların kapsamı:

Değerlendirmelerin ardından ilgili konularda kararlar alındı; bu kararlar özellikle idarenin köylerle ilgili hizmet, bakım ve düzenlemelerine ilişkin konuları kapsıyor. Toplantı, gündem maddelerinin tamamının görüşülmesinin ardından sona erdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN TOPLANTISI, GENEL SEKRETER NURİ ÇELİK BAŞKANLIĞINDA...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN TOPLANTISI, GENEL SEKRETER NURİ ÇELİK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA GÜNDEMDE YER ALAN 13 MADDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop üniversitesinde boş sıralarla Gazze'ye dikkat çekildi
images

Ordu üniversitesi kampüsünde dayanışma yürüyüşü: Filistin ve Doğu Türkistan unut...
images

Torunoğlu ile devam: ATSO'da yeni dönem
images

Camilerde buluşma: özel öğrencilerle ilahiler ve gönül sohbeti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop üniversitesinde boş sıralarla Gazze'ye dikkat çekildi

Evcil hayvan sektörünün buluşma noktası: PETZOO Eurasia 2026 İstanbul'da start aldı

Samsun’un dragon bot ekibi üç kupayla döndü

Ordu üniversitesi kampüsünde dayanışma yürüyüşü: Filistin ve Doğu Türkistan unutulmadı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi