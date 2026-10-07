Nazımiye'de yoğun yağışta yolu kapanan engelli vatandaşa ekipler ulaştı

Geriş köyünde mahsur kalan vatandaşa müdahale:

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş köyünde yoğun yağış nedeniyle köy yolunun kapanması üzerine bir engelli vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talebi iletildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen alana ulaşarak hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerin ardından hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin koordinasyonu ve müdahale süreci:

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde hasta güvenli bir biçimde hastaneye sevk edildi. Müdahale, kapalı yol ve olumsuz hava şartlarında koordinasyonun önemini ortaya koydu.

Kontrolleri ve gerekli müdahaleleri yapılan hastanın sevk işlemi, bölgedeki acil yardım hatlarının etkin yönlendirilmesiyle tamamlandı.

TUNCELİ’NİN NAZIMİYE İLÇESİNDE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE YOLU KAPANAN GERİŞ KÖYÜNDEKİ ENGELLİ VATANDAŞA EKİPLER ULAŞTI.