Bilecik'in kültür buluşması beklenen ilgiyi görmedi

11.11. Bilecikliler Günü Şeyh Edebali yılı buluşması gerçekleştirildi

Bu yıl 11.11. tarihinde düzenlenen buluşma, Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Bilecik Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Gün boyu planlanan program zengin içerikler sunmasına rağmen organizasyona yönelik genel ilginin beklentilerin altında kaldığı gözlendi. Etkinlikte belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bazı vatandaşlar yer aldı.

Programın kapsamı:

Gün boyunca Bilecik’in tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile manevi değeri Şeyh Edebali anlatıldı. Etkinlik kapsamında fotoğraf ve mail art sergileri, yazar buluşmaları, söyleşiler, belgesel gösterimleri, halk oyunları ve yöreye dair konuşmalar gerçekleştirildi. Ayrıca Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu stant açarak ürün tanıtımı ve satış yaptı.

Konuşmalar, gösterimler ve müzik:

Programda Harun Atapay ve Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri tarafından yöre türkülerinden örnekler seslendirildi. Etkinlik kapsamında Semih Dindar’ın "Ese Dede Ne Der?" adlı belgesel gösterimi yer aldı; Prof. Dr. Mehmet Özkan ise "Bilecik’in Hafızasından Bir İsim: Amcam Uzun Ömer" başlıklı anlatımıyla katılımcılarla buluştu. Ayrıca zeybek gösterisi ve halk oyunları sunuldu, program sonunda katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

Belediye başkanının mesajı:

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bilecik’imizi her platformda anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Subaşı, 2023'ten bu yana düzenlenen 11.11 buluşmalarının Bilecik'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini tanıtma imkânı verdiğini, Şeyh Edebali’nin manevi mirasının da bu ortamlarda aktarıldığını belirtti. Konuşmasında ayrıca "Bu yıl aynı zamanda UNESCO tarafından Şeyh Edebali yılı olarak belirlendi" vurgusuna yer verdi ve etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Günün sonunda Şeyh Edebali temalı öykü yarışmasının sonuçları açıklanarak ödüller verildi. Programın içeriği ve katılımcı profili yerel kültürün tanıtımı açısından kapsamlı olsa da, organizasyonun beklenen geniş katılımı sağlayamaması dikkat çekti.

BİLECİK BELEDİYESİ, KENT KONSEYİ VE BİLECİK KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE 11.11. BİLECİKLİLER GÜNÜ ŞEYH EDEBALİ YILI BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, PROGRAMA İLGİ AZDI.