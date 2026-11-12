Nilüfer'de sahipsiz kediler için gönüllü kliniklerle ücretsiz kısırlaştırma kampanyası

Protokol töreni:

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Veteriner Hekimleri Odası arasında, ilçe sınırları içindeki sahipsiz kedilerin popülasyon yönetimi ve hayvan refahını güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü Halk Evi Başkanlık Makamı’nda imzalandı. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Melike Baysal, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Meclis Üyesi Ali Ekber Can, Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve oda üyeleri katıldı.

Kampanyanın kapsamı:

İmzalanan protokol çerçevesinde ilçedeki sahipsiz kediler için 1 aylık ücretsiz kısırlaştırma, aşılama ve kayıt kampanyası başlatıldı. Nilüfer Belediyesi, gönüllü kliniklerin kontenjanlarına göre bir randevu sistemi organize edecek ve randevu alınan hayvanların kliniklere gidiş-dönüş nakliyesini üstlenecek. Ameliyatlarda kullanılacak temel sarf malzemeleri; mikroçip, kuduz aşısı ve parazit ilacı gibi gereçler belediye tarafından temin edilecek.

Bursa Veteriner Hekimleri Odasına bağlı gönüllü kliniklerde görev yapan hekimler, kedilerin muayene, kısırlaştırma ameliyatı ve aşılarını tamamen bedelsiz gerçekleştirecek. Kısırlaştırılan hayvanlara mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak ve kulaklarına standart V çentiği atılacak. Sürece destek veren hayvanseverler ise ameliyat sonrası iyileşme döneminde bakım sorumluluğunu üstlenecek.

Neden önemli ve sonraki adımlar:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede 2003 yılından bu yana barınağın bulunduğunu ve kısırlaştırma, ameliyat ile tedavi süreçleriyle yakından ilgilenilen bir kültürün oluştuğunu vurgulayarak, "Her canlının yaşam hakkını savunuyoruz" ifadesiyle çalışmanın yerel politika içindeki yaklaşımını özetledi. Özdemir, insan, hayvan, bitki ve çevrenin birlikte sağlıklı yaşayabileceği bir yaklaşımı hedeflediklerini belirtti.

Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Melike Baysal ise yerel yönetimlerle akademik odaların bu tür bir ortak çalışmayı ilk kez hayata geçirdiğini belirtip, yeterli talep ve olumlu geri dönüş olması halinde projenin tekrarlanabileceğini ve diğer belediyelerle de paylaşılabileceğini söyledi.

Protokolün imzasıyla uygulamaya geçen kampanya, sahipsiz kedilerin nüfus kontrolü ve sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı, aynı zamanda kayıtlı nüfus üzerinden uzun vadeli izleme ve bakım çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE BURSA VETERİNER HEKİMLERİ ODASI, İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ SAHİPSİZ KEDİLERİN POPÜLASYONUNU KONTROL ALTINA ALMAK VE HAYVAN REFAHINI KORUMAK AMACIYLA BEDELSİZ KISIRLAŞTIRMA PROTOKOLÜ İMZALADI. NİLÜFER BELEDİYESİ İLE BURSA VETERİNER HEKİMLERİ ODASI, SOKAK HAYVANLARININ SAĞLIĞI VE REFAHI İÇİN ÖRNEK BİR DAYANIŞMAYA İMZA ATTI. İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA, NİLÜFER İLÇESİNDEKİ SAHİPSİZ KEDİLER İÇİN 1 AYLIK ÜCRETSİZ KISIRLAŞTIRMA, AŞILAMA VE KAYIT KAMPANYASI BAŞLATILDI.