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Bağış kumaşlar atölyede hayata döndü

Bir hayırseverin bağışladığı kumaşlar, Sivas Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin el emeğiyle elbiselere dönüştü; ürünler düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:39

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bağış kumaşlar atölyede hayata döndü

Bağışlanan kumaşlardan ortaya çıkan koleksiyon:

Sivas Halk Eğitimi Merkezine bağışlanan kumaşlar, Giyim Üretim Teknolojileri alanında eğitim gören kursiyerlerin ellerinde farklı tasarımlara dönüştürülerek sergilendi. Kadın Giyim Kursu katılımcıları, verilen malzemeyi kullanarak eğitim sürecinde edindikleri teknikleri uygulamaya aktardı ve ortaya çıkan ürünler düzenlenen sergide izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Eğitimde uygulamalı öğrenme:

Kadın Giyim Kursu kursiyerleri, kurs öğretmeni Serpil Deliktaş rehberliğinde kumaşların kesiminden dikimine kadar tüm aşamalarda görev aldı. Kurs boyunca uygulamalı olarak çalışılan kalıp hazırlama, dikiş teknikleri ve tasarım uygulamaları, bağışlanan kumaşların elbiseye dönüşmesinde doğrudan kullanıldı. Bu süreç kursiyerlerin mesleki yeterliliklerini pekiştirdi ve pratiğe dayalı öğrenmeyi güçlendirdi.

Sergi ve mesleki kazanımlar:

Sergide yer alan ürünler, farklı kumaş türleri ve tasarım anlayışlarının bir araya geldiği örnekler olarak dikkat çekti. Çalışmalar yalnızca estetik bir sunum olmayıp kursiyerlerin üretime katkı sağlama ve mesleki becerilerini ortaya koyma fırsatı sundu. Bir hayırseverin desteğiyle sağlanan malzeme, atölye ortamında eğitimle buluşarak kullanılabilir giysilere dönüştü ve toplulukla paylaşıldı.

Söz konusu çalışma, mesleki eğitimin uygulamayla bütünleştiği bir modele örnek teşkil ederken kursiyerlerin emeklerini görünür kıldı ve onların iş hayatına hazırlanmasına katkı sağladı.

SİVAS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ’NE BAĞIŞLANAN KUMAŞLAR, KADIN GİYİM KURSU KURSİYERLERİNİN EL EMEĞİYLE...

SİVAS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ’NE BAĞIŞLANAN KUMAŞLAR, KADIN GİYİM KURSU KURSİYERLERİNİN EL EMEĞİYLE FARKLI TASARIMLARA DÖNÜŞTÜRÜLEREK SERGİLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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