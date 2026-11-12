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Efeler'de Atatürk'ü anan ezgilerle dolu bir gece

Efeler Belediyesi'nin Atilla Koç Kültür Merkezi'ndeki 'Bir Dehanın Ezgileri' konserinde, Atatürk'ün sevdiği eserler duyguyla seslendirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Efeler'de Atatürk'ü anan ezgilerle dolu bir gece

bir anma konseri ve yoğun ilgi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü anısına düzenlenen "Bir Dehanın Ezgileri" konseri unutulmaz anlara sahne oldu. Atatürk'ün severek dinlediği eserlerin yer aldığı gecede salon hınca hınç doldu ve katılımcılar duygulu anlar yaşadı.

koroların performansı ve salon atmosferi:

Konser, Atilla Koç Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, Atatürk'ün sevdiği eserleri başarılı bir biçimde seslendirdi. Salonu dolduran sanatseverler eserleri zaman zaman hep bir ağızdan söyleyerek gecenin coşkusuna ortak oldu.

başkanın konuşması ve verilen mesaj:

Gecede konuşan Anıl Yetişkin, Atatürk'ün yalnızca Türk milletinin değil tüm dünyanın saygıyla andığı büyük bir lider olduğunu vurguladı. Yetişkin, Atatürk'ün askeri dehası, ileri görüşlülüğü, devrimleri ve milletine duyduğu güvenle tarihe yön verdiğini söyleyerek, onun büyüklüğünü anlatmanın kelimelerle sınırlanamayacağını belirtti.

Yetişkin, Atatürk'ün bir millete bağımsızlık kazandırmasının ötesinde çağdaş ve aydınlık bir geleceğin kapılarını araladığını ifade etti ve onu hangi kelimeyle tanımlamaya çalışırlarsa çalışsınlar eksik kalacağını dile getirdi. Ayrıca Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi hatırlatarak, onun sevdiği eserlerle anılmasının ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti.

Başkan Yetişkin, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmaya, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürümeye ve gelecek nesillere mirasını aktarmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Gecenin sonunda Yetişkin, katılımcılara ve konserde emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti.

EFELER’DE BİR DEHA’NIN EZGİLERİ KONSERİ GERÇEKLEŞTİ

EFELER’DE BİR DEHA’NIN EZGİLERİ KONSERİ GERÇEKLEŞTİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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