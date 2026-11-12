İnönü'de endüstri meslek lisesi bahçesinde 100 fidanla gelecek için nefes

Program ve katılımcılar:

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında İnönü Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde ağaç dikim programı düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla 81 ilde eş zamanlı yürütülen seferberlik çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, mavi ladin, selvi, ıhlamur, akçaağaç ve huş türlerinden oluşan toplam 100 fidan toprağa verildi.

Katılım ve uygulama:

Programa İnönü İlçe Kaymakamı Talha Atılay Teymur, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe protokolü, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidanların dikiminde görev aldı; uygulama sırasında fidanlara can suyu verildi ve dikim sonrası hatıra fotoğrafları çekildi.

Başkanın mesajı:

Serhat Hamamcı etkinlik sonrası şunları söyledi: Bugün İnönü Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanlar, yarınlarımıza ve gelecek nesillere bırakacağımız en önemli ve en kıymetli miraslardan biridir. Daha yeşil bir İnönü ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Etkinlik, dikilen fidanlara can suyunun verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR’İN İNÖNÜ İLÇESİNDE "11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ" DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, MAVİ LADİN, SELVİ, IHLAMUR, AKÇAAĞAÇ VE HUŞ TÜRLERİNDEN OLUŞAN TOPLAM 100 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.