Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde millî teknoloji atölyesi öğrenci kulüplerine uygulamalı destek sunuyor

BŞEÜ Millî Teknoloji Atölyesi tanıtım toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi merkez kampüsünde kurulan Millî Teknoloji Atölyesinin tanıtımı amacıyla, üniversitenin teknoloji odaklı öğrenci kulüplerinin akademik danışmanları ve kulüp başkanlarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıyı yöneten Millî Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Günay Turan atölyenin kuruluş amacı, teknik altyapısı ve öğrencilere sunacağı imkânları katılımcılarla paylaştı.

Atölyenin sunduğu olanaklar:

Toplantıda atölyenin uygulamalı çalışma alanları vurgulandı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklınin aktardığı bilgilere göre atölye; robotik sistemler, yapay zekâ, otonom teknolojiler, yazılım geliştirme, elektronik devre tasarımı ve 3D yazıcı teknolojileri gibi alanlarda öğrencilerin proje geliştirmesine uygun teknik altyapı sağlayacak. Atölye, öğrencilere teknik ekipman ve sarf malzemelerine daha kolay erişim sunmayı, tasarım ve prototipleme süreçlerinde destek vermeyi amaçlıyor.

Koordinatör Turan ayrıca atölyenin kullanım kuralları, eğitim ve atölye içi mentorluk imkânları hakkında bilgi verdi; uygulamalı çalışmaların öğrenci kulüplerinin projelerine doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi.

Program ve iş birliği hedefleri:

Toplantıda, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) tarafından yürütülen Millî Teknoloji Kulüpler Birliği (MTKB) Programı tanıtıldı. Programın kapsamı, tematik alanları, platform üyeliği ve başvuru süreçleri ile Kulüp Geliştirme Desteği kapsamında sunulan imkânlar detaylandırıldı. Katılımcılara MTKB üyelik ve destek başvurularına ilişkin yol haritası aktarıldı.

Rektör Kaplancıklı, toplantıda TEKNOFEST ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen teknoloji yarışmalarının da ele alındığını belirterek, atölyenin yarışmalara hazırlık sürecinde teknik destek sağlayacağını söyledi. Toplantının ana hedefleri arasında öğrenci kulüplerinin programa katılımının artırılması, kulüpler arası iş birliğinin geliştirilmesi ve üniversitede teknoloji odaklı proje geliştirme kültürünün güçlendirilmesi bulundu.

Üniversite, Millî Teknoloji Atölyesi aracılığıyla öğrencilerin bilimsel ve teknolojik üretim süreçlerine etkin katılımını desteklemeyi, yenilikçi projelerin ortaya çıkmasına imkân sağlamayı ve millî teknoloji ekosistemine katkıda bulunmayı hedefliyor. Toplantı, bu hedefler doğrultusunda katılımcıların bilgilendirilmesi ve iş birliği adımlarının planlanmasıyla sonlandırıldı.

MİLLÎ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ'NDE TEKNOLOJİ ODAKLI ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI