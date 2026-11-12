Bilecik'te sosyal hizmetlerde koordinasyon ve hizmet kalitesi öne çıktı

toplantı değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında, Sosyal Hizmet Merkezi müdürlerinin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen oturumda, merkezlerin yürüttüğü hizmetlerin durumu masaya yatırıldı; hem devam eden uygulamalar hem de önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı.

merkezlerin çalışmaları ve öncelikler:

Toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından sağlanan hizmetlerin kapsamı ve etkinliği ele alındı. Katılımcılar mevcut faaliyetlerin güçlü yönlerini tartışırken, hizmet süreçlerindeki verimliliği artırmaya yönelik uygulama ve öncelikler üzerinde durdu. Ayrıca merkezler arasında bilgi paylaşımı ve ortak çalışma alanlarının genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

koordinasyon ve hizmet kalitesinin artırılması:

Görüşmelerde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi temel hedef olarak öne çıktı. İl Müdürü Nejat İlhan toplantıda, "Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyan her vatandaşımıza zamanında ulaşmak ve hizmet kalitemizi sürekli artırmak" sözleriyle bu kararlılığı dile getirdi. Katılımcılar, benzer toplantıların düzenli yapılmasının hizmet erişimini kolaylaştıracağı ve uygulamaların tutarlılığını artıracağı görüşünde birleşti.

Toplantı, izleme ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi ile saha geri bildirimlerinin kurumsal planlamaya daha etkin şekilde yansıtılması kararlarıyla sonlandırıldı. İl müdürlüğü, bu yaklaşımı aynı hassasiyetle sürdürmeyi taahhüt etti.

SOSYAL HİZMETLERİN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ