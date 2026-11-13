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Bilecik'te D-650'de iki tırın çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi

Vezirhan'da D-650'de saat 17.45'te iki tırın arkadan çarpışması sonucu 34 DMJ 528 plakalı tırın sürücüsü Salih Kara (61) hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te D-650'de iki tırın çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Kaza, 17.45 sıralarında D-650 karayolu Vezirhan beldesi mevkiinde, Bilecik merkez ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyir halinde olan 34 DMJ 528 plakalı tırın sürücüsü Salih Kara (61), aynı yönde ilerleyen 06 TBF 02 plakalı tıra sürücüsü İkram C. (46) idaresindeki araçla arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle 34 DMJ 528 plakalı tırın sürücüsü Salih Kara (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza mahallinde ilk tespitler ve görgü anlatımları, çarpışmanın arkadan çarpma şeklinde gerçekleştiğini gösteriyor.

yol trafiği ve inceleme:

Kaza sonrasında D-650 karayolunda ulaşım, ekiplerin çalışması nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye intikal ederek delil toplama ve ayrıntılı inceleme çalışmalarına başladı.

Soruşturma ve kaza nedenine ilişkin teknik incelemeler devam ediyor; yetkililer, olayla ilgili detaylı raporun daha sonra paylaşılacağını bildirdi.

Bilecik&#039;te tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'te tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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