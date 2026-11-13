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Mersin kenti edebiyat ödülü Sema Kaygusuz'un Türkçesine saygı duruşu

19. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, MTSO töreninde yazar Sema Kaygusuz'a verildi; Kaygusuz, Türkçesine kök saldığını ve yeni sorumluluk hissettiğini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Mersin kenti edebiyat ödülü Sema Kaygusuz'un Türkçesine saygı duruşu

Ödül töreni ve buluşma:

19. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde düzenlenen törenle bu yıl yazar Sema Kaygusuz'a takdim edildi. Etkinlik, MTSO Konferans Salonunda edebiyat çevrelerinden isimleri, davetlileri ve kurum temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye'de kent adına verilen tek edebiyat ödülü olma niteliği taşıyan organizasyon, yerel ve ulusal edebiyat gündeminde dikkat çeken bir gelenek olarak sürdürüldü.

Tören konuşmaları ve ödül gerekçesi:

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer törende edebiyatın toplumların ortak hafızasını yaşattığını vurguladı. Yıldızgörer, ödülün farklı düşünceleri kucaklayan bir anlayışla verildiğini belirterek, ödülün yalnızca estetik bir değer değil; bir milletin acılarını paylaşarak hafızasını diri tutan, yarınlara umut taşıyan bir zemin olduğunu ifade etti.

Yıldızgörer, Kaygusuz'un eserlerini Anadolu kültürünü bütüncül bir bakışla ele alan, rasyonel akıl ile inanç ve kültür değerleri arasında köprü kuran bir vicdan sesi olarak tanımladı. Konuşmasında ayrıca ödülün yerelden küresele uzanan kalkınma rotasında ilham kaynağı olduğu ve farklı fikirleri dinleyen bir platform olma hedefinin sürdürüleceği belirtildi.

Kaygusuz'un duygu ve sorumluluk vurgusu:

Törenin en duygu dolu anlarını yaşayan Sema Kaygusuz, aldığı ödülün kendisinde yoğun bir his uyandırdığını söyledi. Kaygusuz, törende 'Bugün, kendimi kendi Türkçemin içine kök salmış gibi hissettim' sözleriyle o anın kendisinde bıraktığı etkiyi dile getirdi. Yazar, geçmişte aldığı Balkanika Edebiyat Ödülü ve Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü deneyimlerine atıfta bulunarak, bugünkü duygu yoğunluğunun farklı ve derin olduğunu anlattı.

Kaygusuz ödülün beraberinde yeni bir yük ve sorumluluk getirdiğini ifade etti: 'Bu ödül bana yine bir borç, yine bir sorumluluk, yine geleceğe yönelik bir yük getiriyor. Benim bu ödülü hak etmem gerekiyor. Bu ödülü hak etmek için üç kat, dört kat daha fazla yük almam gerekiyor.' Ayrıca edebiyatın salt dışarıdan bakılan, kültürel bir nesne olarak görülmesinin edebiyata mesafe koyduğunu, oysa edebiyatın performatif olmayan, yaşamla iç içe bir alan olduğunun altını çizdi.

Ödül, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aktoğ ve Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Aktaş tarafından takdim edildi. Tören, takdim ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Etkinlik boyunca öne çıkan vurgu, ödülün fikir çeşitliliğini kucaklayan yapısı oldu; jüri ve organizasyon temsilcileri, ödülün tek bir dünya görüşüyle sınırlanmayarak yerel değerlerle evrensel edebi ölçütleri buluşturmayı amaçladığını ifade etti. Kaygusuz'un sözleri ve törenin atmosferi, ödülün kültürel belleği yaşatma misyonunu yeniden görünür kıldı.

MERSİN&#039;DE BU YIL 19&#039;UNCUSU DÜZENLENEN MERSİN KENTİ EDEBİYAT ÖDÜLÜ, YAZAR SEMA KAYGUSUZ&#039;A...

MERSİN'DE BU YIL 19'UNCUSU DÜZENLENEN MERSİN KENTİ EDEBİYAT ÖDÜLÜ, YAZAR SEMA KAYGUSUZ'A VERİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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