Yenişehir'de bağ evinde uyuşturucu baskını: 2 kilo 160 gram esrar ve suç aletleri ele geçirildi

Operasyon detayları:

Yenişehir ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve narkotik köpek unsurlarınca bir bağ evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 50 gram esrar tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek bulundu. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde tutanakla kayıt altına alındı.

Şüpheli ve adli işlemler:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli olarak kayıtlara geçen 65 yaşındaki K.S. hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliden alınan kan ve idrar örnekleri incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri konuyla ilgili adli ve idari işlemleri yürütüyor.

BURSA’DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİLO 160 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ