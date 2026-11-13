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Kutudere'de devrilen tırda sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Pülümür Kutudere'de 23 HE 408 plakalı tır devrildi; sürücü araçta sıkıştı. AFAD ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleriyle birlikte müdahale edip yaralıyı hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kutudere'de devrilen tırda sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

kaza ve olay yeri müdahalesi:

Kaza, Pülümür yolu Kutudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HE 408 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından sürücü araç içinde sıkıştı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

kurtarma çalışması ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TIRIN...

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI. AFAD EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILAN YARALI SÜRÜCÜ, HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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