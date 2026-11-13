Kötekli'de yurt yemekhanesinde yangın: dumandan etkilenen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kötekli Mahallesi'nde yurt yemekhanesinde yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Şemsi Ana Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olayın, yurt personelinin ve öğrencilerin bulunduğu saatlerde meydana gelmesi paniğe yol açtı ancak kısa sürede müdahale sağlandı.

oluş ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre yangın, yemekhanedeki bulaşık makinesinden kaynaklandı. Olayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yoğun duman ve alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

etkilenen öğrenci ve soruşturma:

Olay sırasında dumandan etkilenen 1 öğrenci sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaralanma veya can kaybı yaşanmaması, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sağlandı.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve yurt yetkilileri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve olay esnasındaki güvenlik prosedürleri yetkililerce inceleniyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDEKİ ŞEMSİ ANA KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NUN YEMEKHANESİNDE YANGIN ÇIKTI.