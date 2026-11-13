Dolar 50,3624 +0,16%
Euro 55,5739 -0,08%
Bist 11.842,82 +0,27%
Altın Gram 6.288,76 -0,04%
EUR/USD 1,1031 -0,25%
Brent Petrol 96,00 +0,19%
--°

Kötekli'de yurt yemekhanesinde yangın: dumandan etkilenen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Kötekli Mahallesi'ndeki Şemsi Ana Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinde bulaşık makinesinden çıkan yangın söndürüldü; 1 öğrenci dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 21:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kötekli'de yurt yemekhanesinde yangın: dumandan etkilenen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kötekli Mahallesi'nde yurt yemekhanesinde yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Şemsi Ana Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olayın, yurt personelinin ve öğrencilerin bulunduğu saatlerde meydana gelmesi paniğe yol açtı ancak kısa sürede müdahale sağlandı.

oluş ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre yangın, yemekhanedeki bulaşık makinesinden kaynaklandı. Olayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yoğun duman ve alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

etkilenen öğrenci ve soruşturma:

Olay sırasında dumandan etkilenen 1 öğrenci sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaralanma veya can kaybı yaşanmaması, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sağlandı.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve yurt yetkilileri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve olay esnasındaki güvenlik prosedürleri yetkililerce inceleniyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDEKİ ŞEMSİ ANA KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NUN YEMEKHANESİNDE YANGIN...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDEKİ ŞEMSİ ANA KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NUN YEMEKHANESİNDE YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da karayolunda çarpışma: iki kişi ağır yaralandı
images

Okula gelmeyen Durağanlı öğretmen evinde yaşamını yitirdi
images

Kızılcahamam'da Saraçlar Sokağı'nda çıkan ev yangını ekipleri harekete geçirdi
images

Kayseri'de lüks suv ile otomobil çarpıştı, iki sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kerkük-Erbil kara yolunda kamyonun çarpması: 7 ölü, 2 yaralı

Vezirköprü'nün yatırım rotası yerinde değerlendirildi

Evladının acısını 56 yıl taşıyan anne yaşamını yitirdi

Silopi'de hastanede deprem tatbikatı acil müdahale süreçlerini sınadı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı