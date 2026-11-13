Kayseri'de lüks suv ile otomobil çarpıştı, iki sürücü yaralandı

Kaza detayları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak ile Nil Cadde kesişiminde bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya, H.A. yönetimindeki 38 AV 195 plakalı Porshe marka lüks suv ile T.Y. idaresindeki 06 BCD 844 plakalı otomobilin çarpışması neden oldu.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüler H.A. ve T.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Her iki sürücü ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri çalışmaları ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; incelemelerin ardından hasarlı otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer olaya ilişkin ayrıntıları değerlendirmeye devam ediyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE LÜKS SUV ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, SÜRÜCÜLER YARALANDI.