Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Operasyonun detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan arama ve denetimler sonucunda 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeye ilişkin bilgiler:

Operasyonda bulunan makaronların doldurulmuş şekilde olduğu tespit edildi. Şüpheli malzemelerin kaçakçılık çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

OPERASYONDA 10 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.