Eskişehir'de yunus timlerinin durdurduğu araçta uyuşturucu çıktı, iki kişi tutuklandı

Eskişehir'de yunus timlerinin müdahalesi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Timleri, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Kazansoy Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri park halindeki bir otomobili denetledi. Yapılan kontroller ve aramalarda, satılmaya hazır olduğu değerlendirilen önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

arama ve ele geçirilenler:

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde bulunan maddeler muhafaza altına alındı. Aracın içindeki iki kişi, M.C.Ç. ve S.P., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin titiz çalışması, şüpheli hareketlerin takibi ve kontrollü yaklaşımla sonuca ulaştı.

gözaltı ve adli süreç:

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddeler delil olarak kayıt altına alındı ve hukuki süreç devam ediyor.

Olay, kent merkezindeki devriye faaliyetlerinin şüpheli araç ve şahıs takibinin sonuç verdiğini gösterirken, emniyet birimleri benzer olaylarda denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

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