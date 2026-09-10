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Bilecik'te dikkatsizlik yol kenarına savurdu: bir yolcu yaralandı

Arapdede Köyü mevkiinde sürücünün anlık dikkatsizliğiyle kontrolden çıkan araç savrularak durdu; yolcu Zümral G. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te dikkatsizlik yol kenarına savurdu: bir yolcu yaralandı

kaza ayrıntıları:

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede Köyü mevkiinde, Bilecik-İnegöl istikametinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta hasar oluştu.

sürücü ve araç bilgileri:

Kazada araç sürücüsü olarak bulunan Alperen A. (19) idaresindeki 26 AJH 097 plakalı otomobilin, sürücünün anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktığı bildirildi. Kazanın oluş şekli ve araçta meydana gelen savrulma bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleriyle uyumlu bulundu.

yaralıya müdahale ve soruşturma:

Araçta yolcu konumunda bulunan Zümral G. yaralandı. Olay yerine yönlendirilen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

BİLECİK’TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SAVRULDU: 1 YARALI

BİLECİK’TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SAVRULDU: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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