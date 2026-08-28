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Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ters döndü: sürücü hastaneye kaldırıldı

Bilecik kara yolunda sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu 11 AAC 240 plakalı otomobil ters döndü; sürücü E.O. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ters döndü: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza anı ve araç durumu:

Bilecik-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada, E.O. (24) idaresindeki 11 AAC 240 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Ters dönen araçta sürücü yaralanırken, araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Müdahale ve taşıma:

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yaralanan sürücü E.O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini tespit etmek için inceleme ve tutanak çalışmalarını sürdürüyor.

BİLECİK&#039;TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TERS DÖNMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

BİLECİK'TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TERS DÖNMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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