Mavikent'te seyir halindeki otomobil alev aldı; çevredekiler müdahale etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Olay sırasında aracın plakası ve sürücüsü hakkında bilgi edinilemedi.

olayın gelişimi:

İddiaya göre araçta çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüşünce sürücü aracı sağ şeride çekip dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar, yangının büyümesini engellemek için ilk anda yangın tüpleriyle müdahale etti ve alevlerin yayılmasını geciktirdi.

müdahale ve hasar:

Kısa süre sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu; can kaybı veya yaralanma bilgisi bildirilmedi. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yetkililer ve görgü tanıkları, benzer durumlarda trafiğin olumsuz etkilendiğini ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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