Avrupa'da 14 uçağa yapılan ihbar dalgası sürüyor

Avrupa genelinde yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları artarak toplamda 14 uçağa ulaştı. Yetkililer, ihbarların yolcular ve seferler üzerinde sınırlı etkisi olması için güvenlik önlemlerini devreye aldı.

Çek polisi, başkent Prag'a giden 4 uçakla ilgili ihbarların ardından iniş sonrası aramalar yapıldığını, yapılan aramalarda uçaklarda bomba izine rastlanmadığını açıkladı. Polis açıklamasında "Tehdidi hafife almıyoruz; bu nedenle yolcular ve havaalanı operasyonları üzerinde asgari düzeyde etki oluşturacak şekilde gerekli tüm güvenlik önlemleri devreye sokuldu. İnişin ardından tüm uçaklarda denetimler yapılacak" ifadeleri yer aldı.

Çekya ve Milano'daki ihbarlar:

Yunanistan merkezli Aegean Havayolları'na ait Selanik-Milano seferini yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Milano'ya acil iniş yaptı. Ryanair'in Porto-Milano seferini yapan uçağı da ihbar hedefi oldu; uçak güvenli şekilde Milano'ya indi. Wizz Air'in Milano - Bükreş seferini yapan uçak ise Bükreş'e iniş gerçekleştirdi.

Daha önce hedef alınan seferler:

Daha önce ihbar yapılan seferler arasında Aer Lingus'un Dublin-Roma, Finnair'in Helsinki-Roma, Ryanair'in Kopenhag - Sofya, Madrid - Sofya ve Londra - Sofya seferleri, Wizz Air'in Milano - Varşova seferi ile Polonya havayolu LOT'un Varşova-Brüksel seferi bulunuyor. Söz konusu uçaklarda yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı düzenek izine rastlanmadı.

İtalya'daki üstlenme iddiası:

Roma Havalimanı yetkilileri, Roma'ya gelen iki uçağa yönelik asılsız ihbarların konu başlığı "Tehdit bildirimi" olan bir e-posta ile yapıldığını ve iddiaya göre bu ihbarları "Erkek Devletinin Savaşçıları" adlı grubun üstlendiğini bildirdi. Yetkililer, grubun mesajında "feminist bir rejimi" hedef aldığı, "tarihe izlerini bırakmak" istediği ve patlamalarla "gökyüzünü kırmızıya boyama" tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, Avrupa genelindeki uçuşların "kasıtlı asılsız ihbarlar" nedeniyle aksadığını belirterek, "Avrupa genelinde az sayıda uçuşun aksadığından haberdar olduğunu" ve "Asılsız ve kasıtlı tehditlerle mücadele etmek için yerleşik prosedürlerimiz var" dedi. Alexander hükümetin tehditleri ciddiye aldığını ancak bunların kasıtlı yapıldığını vurguladı.

Geçen salı en az 7 uçağa ve 1 yolcu gemisine yönelik ihbarların yapıldığı ve aramalarda yine patlayıcı bulunmadığı bildirildi. Bomba ihbarlarının arkasında kimin veya kimlerin olduğu ise halen bilinmiyor.

AVRUPA’DA BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAK SAYISI 14’E YÜKSELDİ