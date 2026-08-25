Bilecik'te eğitimde uluslararasılaşma: Erasmus+ ile 357 bin avro hibe

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sağlanan destek

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026 Erasmus+ Akreditasyon Faaliyetleri kapsamında yapılan başvurular sonucunda toplam 357 bin 96 avro hibe desteği almaya hak kazandı. Destek, il genelinde öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası eğitim faaliyetlerine katılımını artırmayı ve eğitimde uluslararasılaşma vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Hibe dağılımı ve amaçlar:

Hibenin dağılımı Mesleki Eğitim (VET) alanında 255 bin 858 avro ve Okul Eğitimi (SCH) alanında 101 bin 238 avro olarak belirlendi. Bu kaynaklar, farklı ülkelerdeki eğitim uygulamalarının yerinde incelenmesi, mesleki ve akademik gelişimin desteklenmesi ile öğrenci ve öğretmen hareketliliğinin artırılmasına yönlendirilecek.

Yerel etkiler ve yürütülecek çalışmalar:

Erasmus+ akreditasyon faaliyetleri kapsamında yürütülecek projelerle Bilecik'teki eğitim kurumlarının uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve eğitim alanındaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Planlanan faaliyetler; öğretmen eğitimleri, öğrenci değişimleri ve ortak proje çalışmaları ile kentteki eğitim kalitesine katkı sunmayı hedefliyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, elde edilen hibe desteğinin kentteki eğitim çalışmaları açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, bu fırsatların öğrenciler ve öğretmenler için yeni imkanlar sağlayacağını ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Şimşek ayrıca bu sonucu mümkün kılan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

BİLECİK’E ERASMUS+ KAPSAMINDA 357 BİN 96 AVROLUK HİBE DESTEĞİ BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL ŞİMŞEK