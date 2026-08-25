Türk akademisyen Nebraska-Lincoln'de elektrikli otonom ekim robotu geliştirecek

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ceren Kömekçi, TÜBİTAK-BİDEB 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Dr. Kömekçi, proje süresince Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nebraska-Lincoln Üniversitesi (UNL) bünyesinde sürdürülebilir tarıma yönelik otonom ve elektrikli bir robotik ekim makinesi geliştirecek.

Proje, "Otonom Elektrikli Robotik Örtü Bitkileri Ekim Makinası: Sürdürülebilir Tarım için Ekim Performansının ve Enerji Kullanımının Optimizasyonu" başlığını taşıyor ve bir yıl süreyle UNL Biyolojik Sistemler Mühendisliği Bölümü'nün Makine Otomasyonu ve Tarım Robotları Laboratuvarı (MAARS Lab) ortamında yürütülecek.

Teknik odak: performans ve enerji optimizasyonu:

Dr. Kömekçi, projenin esas hedefini şu sözlerle özetliyor: "Çalışmamız, örtü bitkilerinin ekiminde kullanılabilecek otonom ve elektrikli bir robotik tarım makinesinin geliştirilmesine odaklanıyor. Temel amacımız; ekim robotunun ekim performansı ile enerji tüketimini optimize ederek hem sürdürülebilir tarım uygulamalarına hem de tarımsal üretimdeki dijital dönüşüme güçlü bir katkı sağlamak".

Bu yaklaşımda, ekim performansının hassas ölçümü, elektrikli sürüş ve aktarma mekanizmalarının enerji verimliliğinin artırılması ile yapay zekâ destekli kontrol stratejilerinin entegrasyonu ön planda olacak. Proje, gerçek tarla şartlarında otonom çalışabilen bir makinenin hem verim hem de enerji tüketimi açısından optimize edilmesini amaçlıyor.

Araştırma ortamı ve işbirliği:

Araştırmalar MAARS Lab bünyesinde yürütülecek; laboratuvar, yapay zekâ destekli tarım robotları, akıllı tarım uygulamaları ve otomasyon teknolojileri alanında çalışmalarla biliniyor. Laboratuvarda otonom arazi araçları, gelişmiş algılayıcı sistemler ve hassas tarım çözümleri geliştiriliyor.

Dr. Kömekçi projeyi, dijital tarım, yapay zekâ, robotik ve karmaşık mühendislik sistemleri alanlarında tanınmış bir isim olan UNL Biyolojik Sistemler Mühendisliği Bölümü Profesörü ve Yapay Zekâ Direktörü Prof. Dr. Santosh Pitla danışmanlığında yürütecek. Dr. Kömekçi, Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nin altyapısının sağladığı imkanlarla ileri yöntemler geliştirme fırsatı bulacağını belirtti: "Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nin tarım teknolojileri ve robotik sistemler alanında sunduğu güçlü araştırma altyapısı sayesinde; otonom elektrikli tarım makinelerinin enerji verimliliği ve ekim performansının optimizasyonuna yönelik ileri yöntemler geliştirme imkânı bulacağım."

Proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarına doğrudan katkı sağlamayı ve tarımsal üretimdeki dijital dönüşümü destekleyerek elektrikli otonom makinelerin benimsenmesini hızlandırmayı hedefliyor.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NDEN DR. ÖĞRETİM ÜYESİ CEREN KÖMEKÇİ, ABD’DEKİ NEBRASKA-LİNCOLN ÜNİVERSİTESİ’NDE TÜBİTAK DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA YÖNELİK OTONOM VE ELEKTRİKLİ ROBOTİK EKİM MAKİNESİ GELİŞTİRECEK.