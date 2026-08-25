Yurt başvuruları başladı: 29 ağustosa kadar e-Devlet üzerinden yapılacak

Başvurular resmi olarak duyuruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 akademik yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularının başladığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Başvurular, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için açıldı.

Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek ve son başvuru tarihi olarak 29 Ağustos Cumartesi saat 23.59 belirtildi.

Başvuru ve değerlendirme süreci:

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanlar alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra öğrencilerin verdikleri beyanlar, koordineli bir çalışma ile değerlendirilerek yerleştirmeler sonuçlandırılacak.

Kimlerin başvurusu kabul ediliyor?

GSB yurtlarına başvurabilecek öğrenciler, 2026-2027 akademik yılında örgün eğitim programlarına ilk kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri olarak açıklandı. Başvuru hakkı olanlar, ilgili bilgileri e-Devlet üzerindeki başvuru ekranında beyan edeceklerdir.

Değerlendirmede hangi kurumlar rol alıyor?

Başvuruların değerlendirilmesi, 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu ile koordineli yürütülecek. Beyanları inceleyecek kurumlar arasında Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yer alıyor.

Yerleştirme sürecinde aile gelir durumu, sosyal durum ve başarı kriterleri temel ölçütler olarak alınacak; bu veriler ışığında öğrencilerin yurt ihtiyacı ve öncelikleri belirlenecek.

Öğrencilerin doğru ve eksiksiz beyanda bulunmaları, başvuruların sağlıklı ve adil biçimde değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Başvuruların son tarihine dikkat ederek tüm belgelerin e-Devlet üzerinden tamamlanması gerekiyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN GSB YURT BAŞVURULARININ BAŞLADIĞINI BİLDİRDİ.