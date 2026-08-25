Geleceğin kentlerini tasarlayan genç peyzaj mimarlar Müftü Deresi'nde buluştu

Genç peyzaj mimarları Mersin için proje üretiyor

Peyzaj Mimarları Odası (PMO) tarafından düzenlenen 16. Genç Yaz Kampı, bu yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Kamp, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden genç peyzaj mimarlarını bir araya getirerek kent ölçeğinde iklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarının korunmasına odaklanan çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Çalışma teması ve alanı:

Kampın teması 'Kurakçıl Peyzaj ve Doğa Temelli Çözümler' olarak belirlendi. Çalışmaların ana odak noktası olarak seçilen Müftü Deresi Vadisi, öğrencilerin gerçek bir alanda somut proje üretmesi için zemin sağlıyor. Katılımcılar, 10 günlük program süresince doğa temelli yaklaşımlar geliştirerek su yönetimi ve kuraklığa dayanıklı peyzaj tasarımları üzerinde çalışacak.

Açılış konuşmaları ve ortak akıl vurgusu:

Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Nikah Merkezi'nde yapılan açılışta, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sezer, PMO Başkanı Özay Yerlikaya, Genel Sekreter Nihan Yegin Yarayan ve Dr. Mehmet Ali Derse konuştu. Konuşmalarda iklim değişikliğinin kentlere etkileri, su kaynaklarının baskısı ve geleceğin kent tasarımlarının gerekliliği öne çıktı.

Abdullah Selçuk Şahutoğlu, kampın sadece bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda gençlerin bakış açısıyla kentlerin geleceğini şekillendirecek fikirlerin üretileceği bir platform olduğunu vurguladı ve Mersin'in farklı ekolojik yapılarının iklim baskılarına karşı savunmasız olduğunu hatırlattı. Şahutoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dirençli ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle bu tür çalışmalara önem verdiğini söyledi.

Kamp, genç peyzaj mimarları, akademisyenler, meslek örgütleri ve yerel yönetimleri bir araya getirerek katılımcı bir üretim süreci hedefliyor. Öğrencilerin saha deneyimi kazanması ve ortaya çıkan projelerin Mersin'in geleceğine katkı sunması bekleniyor.

MERSİN’DE DÜZENLENEN 16. PMOGENÇ YAZ KAMPI, TÜRKİYE’NİN FARKLI ÜNİVERSİTELERİNDEN GENÇ PEYZAJ MİMARLARINI BİR ARAYA GETİRDİ.