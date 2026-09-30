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Bilecik'te eğitimde verimliliği artırma planları ele alındı

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin eğitim planları ele alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilecik'te eğitimde verimliliği artırma planları ele alındı

Toplantının gündemi:

Bilecik’te gerçekleştirilen haftalık eğitim değerlendirme toplantısı, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar ile planlanan faaliyetlerin durumu ele alındı.

yürütülen çalışmalar ve planlamalar:

Katılımcılar, devam eden projelerin ve faaliyetlerin ilerleyişini değerlendirerek öncelikli alanlarda yapılacak düzenlemeleri görüştü. Toplantıda, eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik somut adımların planlanmasına ağırlık verildi.

Toplantıda il genelindeki eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve düzenli şekilde takip edilmesinin önemi vurgulandı.

müdürün değerlendirmesi:

"İlimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi için çalışmalarımızı planlı ve koordineli şekilde sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerini destekleyecek çalışmalarımızı değerlendirerek önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarımızı yapıyoruz" dedi.

Toplantı, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönem için koordinasyonun artırılmasına yönelik kararların takibi ile sonlandırıldı.

BİLECİK&#039;TE EĞİTİM GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

BİLECİK'TE EĞİTİM GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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