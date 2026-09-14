Bilecik'te evlilik yolculuğuna hazırlık: iletişim ve anlayış öne çıktı

Evlilik öncesi eğitim programı başlatıldı

Bilecik'te evlenecek gençlere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Organizasyonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü üstlendi ve program, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Eğitimden 'Evlilik Kredisinden' faydalanacak gençlerin yararlandığı belirtildi.

Programın içeriği:

Eğitimlerde katılımcılara sağlıklı ve güçlü bir evliliğin temelleri, iletişim, karşılıklı anlayış ve aile içi ilişkiler konularında bilgiler verildi. Oturumlar, pratik öneriler ve günlük yaşamda uygulanabilir iletişim yaklaşımlarına odaklandı.

yetkililerin mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programın gençleri evlilik sürecine bilinçli ve sağlam adımlarla hazırlamayı hedeflediğini vurguladı. İlhan, katılımcılara yönelik olarak "Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" şeklinde mesaj verdi.

Program, evlilik öncesi bilgilendirmenin önemine dikkat çekerken gençlerin ilişkilerinde farkındalık ve dayanıklılık kazanmasını amaçladığı kaydedildi.

BİLECİK'TE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM