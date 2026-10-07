Bilecik'te gençlere KADES ve dolandırıcılık eğitimi verildi

Bilecik'te öğrencilere yönelik güvenlik bilinci çalışması
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere KADES ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme gerçekleştirdi.
Etkinlikte ele alınan başlıklar:
Program boyunca KADES Acil İhbar Hattı'nın kullanımı, güvenli internet alışkanlıkları, dolandırıcılık yöntemleri ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık türleri hakkında bilgiler verildi. Sunumlar, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımasına yönelik olarak yapılandırıldı.
Amaç ve uygulama:
Etkinliğin temel amacı, gençlerin farkındalığını artırmak ve güvenli davranış biçimlerini teşvik etmek olarak açıklandı. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve genel güvenlik konularında yönlendirmeler yapıldı.
BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE KADES VE DOLANDIRICILIK UYARISI
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