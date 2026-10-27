Bilecik'te halk günü: Melek Mızrak Subaşı talepleri doğrudan dinledi

halk günü buluşması:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, halkın taleplerinin hızlı şekilde alınarak çözüme kavuşması amacıyla düzenlenen Halk Günü toplantısında vatandaşları dinledi. Göreve başladığı günden bu yana muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gelen görüşleri takip eden Subaşı, buluşmada gelen talepleri not aldı ve anında yönlendirme yaptı.

taleplerin iletilmesi ve önceliklendirme:

Toplantıda vatandaşların ilettiği öneriler ve ihtiyaçlar, Başkan Subaşı tarafından ilgili birimlere iletilmek üzere kayda geçirildi. Subaşı, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Halk Günü buluşmamızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep, öneri ve düşüncelerini dinledik. Bilecik’i; halkımızın sesine kulak veren, ortak aklı büyüten ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla yönetmeye devam edeceğiz." Bu yaklaşım, taleplerin hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor.

vatandaşların geri dönüşü ve beklentiler:

Katılımcılar, düzenlenen halk günü sayesinde sorunlarını doğrudan yetkililere iletme fırsatı bulduklarını belirterek memnuniyetlerini iletti ve Başkan Subaşı'ya teşekkür etti. Belediye yönetimi, alınan talepleri takip ederek geri bildirim sürecini kısaltmayı ve çözümleri önceliklendirmeyi planlıyor.

BAŞKAN SUBAŞI, HALK GÜNÜ'NDE VATANDAŞLARI DİNLEDİ