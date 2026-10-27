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Bilecik'te ilkokulda geleneksel oyunlarla sosyal beceri şöleni

Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'ndaki 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde öğrenciler geleneksel oyunlarla paylaşma ve iş birliği becerilerini geliştirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilecik'te ilkokulda geleneksel oyunlarla sosyal beceri şöleni

Etkinlik ve amaç:

Bilecik'te Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulunda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliği, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı yaklaşımı doğrultusunda hazırlandı. Programın hedefi, çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerini oyun yoluyla destekleyerek paylaşma, iş birliği ve dayanışma gibi değerleri pekiştirmektir.

Uygulama ve oyunlar:

Etkinlik kapsamında öğrenciler bir araya gelerek 'Renkli Kule', 'Söylenenin Tersini Yap', 'Kaleli Yakan Top', 'Dön ve Sayıyı Kap', 'Balon Tenisi', 'Top Taşıma', 'Hareketli Çember' ve 'Çubuğu Düşürme' gibi oyunları oynadı. Oyunlar, çocuklara hem fiziksel aktivite imkânı sundu hem de birlikte hareket etme, sırayı bekleme ve paylaşma gibi sosyal becerilerin deneyimlenmesine olanak sağladı. Etkinlikte farklı oyunların seçilmesi, öğrencilerin çeşitli yetkinlikler kazanmasına katkı verdi.

Müdürün değerlendirmesi:

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de programa katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Şimşek, "Çocuklarımızın oyun yoluyla öğrenmesi, kendilerini geliştirmesi ve arkadaşlarıyla birlikte hareket etme becerisi kazanması eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Geleneksel çocuk oyunlarımızı yeni nesillere aktarırken çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de paylaşma, iş birliği ve dayanışma gibi değerleri kazanmasını amaçlıyoruz. Okulda, evde ve mahallede oyuna yer açarak çocuklarımızın çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI BİLECİK’TE HAYAT BULDU

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI BİLECİK’TE HAYAT BULDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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