Bilecik'te jandarma okul çevrelerinde güvenlik denetimlerini yoğunlaştırdı

Denetimlerin kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde geniş kapsamlı denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Uygulamanın odak noktası olarak okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servis araçlarının durumu ve trafik kurallarına uyulması öne çıktı.

uygulanan önlemler:

Denetimler sırasında ekipler, okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yürüttü ve öğrenci servis araçlarının denetimini gerçekleştirdi. Ayrıca trafik kurallarına uyulup uyulmadığı izlenerek olası risklerin azaltılmasına yönelik tedbirler alındı. Çalışmaların temel amacı, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması olarak belirtildi.

süreç ve açıklama:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Yetkililer, düzenli denetimlerle öğrenci güvenliğinin destekleneceğini ifade etti.

JANDARMA OKUL ÇEVRELERİNDE GÖZ AÇTIRMIYOR