Diyarbakır'da jandarma operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticareti ve nakliyatı yapan kişilere yönelik operasyonlar icra edildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 32 olay tespit edilirken, bu olaylarla bağlantılı olarak 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Ele geçirilen ürünler:

Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Açıklamada belirtilen miktarlar şöyle: 5 bin 367 paket kaçak sigara, 625 adet puro, 340 paket ısıtılmış tütün mamulü, 128 adet elektronik sigara, 48 adet sigara kağıdı, 35 kilo kaçak tütün ve 31 adet termos.

Yasal süreç ve takip:

Basın açıklamasında, ele geçirilen ürünlere ilişkin soruşturma ve adli işlemlerin devam ettiği, suç unsuru tespit edilenler hakkında kanun çerçevesinde işlem yapıldığı vurgulandı. Operasyonların jandarma sorumluluk sahasında planlı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER