Samsun'da üç ilçede eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Samsun'da narkotik operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 10 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı; bunlardan 3'ü aranan şahıs olarak tespit edildi ve yakalandı.

ele geçirilenler:

Aramalarda bin 112 adet uyuşturucu hap, 12,29 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek, 53 adet elektronik sigara ve 2 bin 500 adet elektronik tütün çubuğu ele geçirildi.

aranan şahıslar ve işlemler:

Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 4 yıl 2 ay, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve hakkında ayrıca 1 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar dahil olmak üzere aranan 3 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

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