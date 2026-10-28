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Samsun'da üç ilçede eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Samsun Emniyeti'nin İlkadım, Bafra ve Çarşamba'daki operasyonlarında 10 kişi yakalandı; bin 112 hap, kokain, sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da üç ilçede eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Samsun'da narkotik operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 10 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı; bunlardan 3'ü aranan şahıs olarak tespit edildi ve yakalandı.

ele geçirilenler:

Aramalarda bin 112 adet uyuşturucu hap, 12,29 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek, 53 adet elektronik sigara ve 2 bin 500 adet elektronik tütün çubuğu ele geçirildi.

aranan şahıslar ve işlemler:

Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 4 yıl 2 ay, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve hakkında ayrıca 1 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar dahil olmak üzere aranan 3 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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