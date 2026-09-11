Dolar 48,6014 +0,15%
Euro 56,4518 +0,11%
Bist 14.366,13 -0,19%
Altın Gram 6.857,18 -0,43%
EUR/USD 1,1612 -0,01%
Brent Petrol 105,80 -1,70%
--°

bilecik’te kornea nakli ve el cerrahisi hizmetleri için süreç tamamlanma aşamasında

Dr. Ferhat Damkacı başkanlığındaki değerlendirmede, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kornea nakli ve el cerrahisi hizmetlerinin yakında tamamlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

bilecik’te kornea nakli ve el cerrahisi hizmetleri için süreç tamamlanma aşamasında

Bilecik’te özellikli sağlık hizmetleri genişletiliyor

Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda hastanenin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin sağlık hizmetleri ayrıntılı biçimde incelendi ve önümüzdeki döneme ilişkin yatırım ile hizmet hedefleri belirlendi.

kornea nakli ve el cerrahisi çalışmaları:

Toplantının öncelikli gündemlerinden biri, hastanede sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesiydi. Yapılan açıklamaya göre, kornea nakli ve el cerrahisi vakalarının Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilmesine yönelik altyapı ve organizasyon çalışmaları yakında tamamlanacak. Bu adım, ileri düzey tanı ve tedaviye erişimi il içinde sağlamayı hedefliyor.

altyapı, personel ve 2027 hedefleri:

Toplantıda uzman hekim, hekim ve sağlık personeli kadrolarının yanı sıra acil servis, poliklinik, yataklı tedavi, yoğun bakım, ameliyathane, anjiyo, doğum, fizik tedavi, yanık ünitesi, nükleer tıp ve görüntüleme hizmetlerine ilişkin veriler ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ayrıca 2027 yılı yatırım ve hizmet hedefleri kapsamında hastaneye kazandırılması planlanan yeni tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri de masaya yatırıldı.

Yetkililer, yeni cihaz yatırımları ve özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle vatandaşların ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerine Bilecik’te erişiminin artırılmasının amaçlandığını vurguladı. Toplantı sonuçlarının uygulamaya dönük takvimi ve sürecin ilerleyişiyle ilgili gelişmeler ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

BİLECİK&#039;TE KORNEA NAKLİ, EL CERRAHİSİ VAKALARINDA SONA GELİNDİ

BİLECİK'TE KORNEA NAKLİ, EL CERRAHİSİ VAKALARINDA SONA GELİNDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dinar devlet hastanesinde böbrek taşlarına yönelik perkütan nefrolitotomi dönemi
images

jinekolojik kanserlerde korunma: aşı, tarama ve ameliyathanede önlem
images

Bursa'da virajı alamayan otomobilin orta refüjü aşması zincirleme kazaya neden o...
images

Prostat taramalarında yaş ve risk odaklı yaklaşım önerildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğu-Batı ham petrol boru hattında yükselen duman stratejik kaygıları artırdı

TÜBİTAK BiGG ikinci çağrısını başlattı: mükemmeliyet mührü alan girişimlere yatırım desteği

İğneada açıklarında balıkçının yanında yunuslar görüldü

Karaman'da kasisten geçen çöp kamyonu işçilerin yere düşmesine yol açtı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı