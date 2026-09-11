bilecik’te kornea nakli ve el cerrahisi hizmetleri için süreç tamamlanma aşamasında

Bilecik’te özellikli sağlık hizmetleri genişletiliyor

Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda hastanenin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin sağlık hizmetleri ayrıntılı biçimde incelendi ve önümüzdeki döneme ilişkin yatırım ile hizmet hedefleri belirlendi.

kornea nakli ve el cerrahisi çalışmaları:

Toplantının öncelikli gündemlerinden biri, hastanede sunulan özellikli sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesiydi. Yapılan açıklamaya göre, kornea nakli ve el cerrahisi vakalarının Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilmesine yönelik altyapı ve organizasyon çalışmaları yakında tamamlanacak. Bu adım, ileri düzey tanı ve tedaviye erişimi il içinde sağlamayı hedefliyor.

altyapı, personel ve 2027 hedefleri:

Toplantıda uzman hekim, hekim ve sağlık personeli kadrolarının yanı sıra acil servis, poliklinik, yataklı tedavi, yoğun bakım, ameliyathane, anjiyo, doğum, fizik tedavi, yanık ünitesi, nükleer tıp ve görüntüleme hizmetlerine ilişkin veriler ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ayrıca 2027 yılı yatırım ve hizmet hedefleri kapsamında hastaneye kazandırılması planlanan yeni tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri de masaya yatırıldı.

Yetkililer, yeni cihaz yatırımları ve özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle vatandaşların ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerine Bilecik’te erişiminin artırılmasının amaçlandığını vurguladı. Toplantı sonuçlarının uygulamaya dönük takvimi ve sürecin ilerleyişiyle ilgili gelişmeler ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

BİLECİK'TE KORNEA NAKLİ, EL CERRAHİSİ VAKALARINDA SONA GELİNDİ